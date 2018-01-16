ميسي يحطم رقم مولر ويعادل إنجاز رونالدو

واصل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، تحطيم الأرقام القياسية بعدما ساهم في فوز فريقه أمس الأحد، على حساب مضيفه ريال سوسيداد (4-2)، ضمن الجولة الـ19 من الدوري الإسباني.

وسجل الساحر الأرجنتيني هدف البلوغرانا الرابع من ركلة حرة بمهارة رائعة، ليصل إلى هدفه الـ366 بقميص الفريق الكتالوني في الليغا.

وبهذا الهدف، حطم ميسي رقم الأسطورة جيرد مولر مع بايرن ميونيخ الألماني، والذي سجل 365 هدفا مع الفريق البافاري في البوند سليغا.

ولم يقتصر إنجاز ميسي على ذلك، بل عادل رقم غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، بإحراز هدفه الـ19 في الليغا من ركلة حرة، ليصبحا أكثر من سجلا أهدافا من ركلات ثابتة في آخر 25 عاما.