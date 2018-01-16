"إسرائيل" تفاوض لاستخدام الأجواء السعودية للوصول إلى الهند

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل والهند تتفاوضان بينهما من أجل السماح للرحلات الجوية المباشرة بين الجانبين بالمرور فوق الأجواء السعودية.

وأوضحت الصحيفة، أن الهند ستتفاوض مع السعودية من أجل مرور الطائرات المدنية التي تسافر من وإلى مطار بن غوريون الإسرائيلي قادمةً أو متجهة للهند عبر أجواء المملكة مباشرةً.

وأشارت الصحيفة إلى أن الهدف من هذه الخطوة تقصير وقت الرحلة وتوفير تكاليف الوقود. مشيرةً إلى أن ذلك سيقصر زمن الرحلة بمقدار ساعتين وسيزيد بشكل ملحوظ من عدد السياح بين إسرائيل والهند.

وقالت إن تقصير مدة الرحلة سوف يقلل من سعر التذكرة وزيادة المنافسة على الطريق إلى الهند.

وأشارت إلى أن شركة العال الإسرائيلية للطيران هي التي تقوم بتشغيل الرحلات الجوية بين البلدين. مشيرةً إلى أنها تضطر للسفر من خلال البحر إلى الأحمر إلى الجنوب من اليمن ثم تتحول شرقا إلى الهند وتستغرق الرحلة نحو ثماني ساعات.