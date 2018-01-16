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أوقاف القدس: الاحتلال أبلغنا بمنع العمل الترميم داخل الأقصى

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 13:35 - 16 يناير 2018
صورة للمسجد الأقصى من الداخل صورة للمسجد الأقصى من الداخل
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أبلغت الشرطة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بمنع العمل والترميم في المسجد الأقصى ومرافقه.

وقال فراس الدبس المسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية، إن ضابط في الشرطة الاسرائيلية اقتحم مكتب إعمار المسجد الأقصى وأبلغ المهندس طه عويضة، بان العمل في المسجد الأقصى ومرافقه في قبة الصخرة "ممنوع"، بما فيه من أعمال الفسيفساء والسقف الخشبي، وترميم أبواب المسجد القبلي وأعمال الترميم الأخرى في جميع مرافق المسجد.

وأضاف: أبلغ الضابط مكتب إعمار المسجد أن أي عامل يقوم بذلك ويخالف أمر المنع، سيتم اعتقال نائب مدير مشاريع الاعمار المهندس طه عويضة.

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