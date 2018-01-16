المدلل يدعو شعبنا في الضفة والقدس لإشعال الانتفاضة بعمليات نوعية

دعا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أحمد المدلل اليوم الثلاثاء، أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس المحتلتين بإشعال الانتفاضة بعمليات نوعية، مؤكداً أنه طالما كان هناك صهيونياً على أرض فلسطين فلن يغمد سيف وسلاح المقاومة.

وشدد المدلل في كلمة باسم فصائل المقاومة، خلال مسيرة جماهيرية حاشدة، نظمتها حركة الأحرار انطلقت من مفترق السرايا وصولاً إلى المجلس التشريعي، على أن انتفاضة القدس الخيار الاستراتيجي للشعب الفلسطيني.

وأوضح المدلل، أن المجلس المركزي لم يخرج بقرارات جدية، حيث لم يكن هناك حديث جدي عن القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن جلسات المركزي درات حول العودة للمفاوضات، وتحسين شروطها.

وجدد المدلل مطالبته بضرورة سحب السلطة اعترافها بـ"إسرائيل"، وأن توقف العمل بأوسلو، والعمل من أجل أن يكون هناك قرارات جدية على الأرض، مشيراً إلى أن أوسلو هي السبب الرئيسي في الانقسام الفلسطيني.

وتساءل: "ماذا تبقى لنا من أرض فلسطينية لنقيم عليها دولة فلسطينية على حدود 67"، مضيفاً: كان يجب أن يكون هناك قرارات جدية لإعادة إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، واستيعاب حركات المقاومة الفلسطينية".

وتابع: كان من الواجب على المجلس المركزي أن يدعو بجدية إلى دعم انتفاضة القدس، مطالباً شعبنا بالضفة والقدس المحتلتين، أن تشتعل هذه الانتفاضة من خلال كل الأدوات خاصةً العمليات النوعية.

من جهته، أكد القيادي في حركة حماس مشير المصري، أن المجلس المركزي يسرق القرار الفلسطيني بعيداً عن إرادة الشعب.

وقال: "طالبنا بإعادة تشكيل المجلس المركزي كي يكون ممثلاً عن الشعب الفلسطيني لكنهم مصرون على سرقة القرار".