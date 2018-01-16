"الفدائي" إلى الدور الثاني من كأس اسيا للشباب بفوز كبير على تايلند

حقق المنتخب الفلسطيني الشاب تأهلا تاريخيا إلى الدور الثاني من بطولة كأس اسيا للشباب المقامة في الصين بعد فوز كبير ومستحق على المنتخب التايلندي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، لحساب الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية.

افتتح المنتخب الفلسطيني التسجيل عن طريق مهند فنون في الدقيقة الخامسة عشر عن طريق اللاعب مهند فنون، وعزز عدي الدباغ بالهدف الثاني في الدقيقة ٢٥، وأحرز محمود يوسف الهدف الثالث في الدقيقة ٣٠، وأحرز محمد درويش الهدف الرابع، وقلص شين ريب لتايلند في الدقيقة ٤٣، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفدائي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

في الشوط الثاني أضاف الفدائي الهدف الخامس في دقائق الشوط الأخيرة عن طريق اللاعب شهاب القنبر، لتنتهي المباراة بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

رفع المنتخب الفلسطيني رصيده إلى أربعة نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن كوريا الشمالية التي ظلت في المركز الثالث، في حين تصدرت اليابان المجموعة برصيد تسعة نقاط بعد فوزها على كوريا الشمالية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

يذكر أن هذه هي المرة الاولى التي تتأهل فيها فلسطين إلى نهائيات كأس اسيا للشباب عبر التصفيات التمهيدية بعد تصدر مجموعتها.