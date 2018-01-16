المحررة قعدان: الأسيرات يسعين لإنشاء موقع إلكتروني خاص بالمحررات

قالت الأسيرة المحررة منى قعدان "إن عدد من المحررين عاكفون على إنشاء موقع إلكتروني خاص بالأسيرات والمحررات، لنشر وتوثيق كل ما يختص بهن".

وأضافت قعدان خلال حديثها لإذاعة صوت الأسرى أن الأسيرات الزهرات استطعن في السنوات الأخيرة تأسيس مجلة "الزهرات" بناء على المعلومات الموثقة من خلال المطالعة والدروس، مؤكدةً أن كل عدد يتم إخراجه خارج السجون وتنقيحه ونشره.

ولفتت إلى أن المجلة متنوعة وثقافية، مقسمة إلى عدة زوايا، تركز في مضمونها ومحتواها على الأسرى القدامى، الحركة النضالية داخل السجون، واقع الأسر من خلال التركيز على عدة محاور؛ منها: التحقيق والمحاكم والبوسطة.

وشددت على أن الهدف الأساسي من إنشاء المجلة هو إبراز مكنونات الأسيرات وتنمية ثقافتهن، وإخراج أفكارهن المدفونة، وإثبات أنهن منتجات، ومثقفات، مبينةً أن بعضهن أثبتن قوتهن من خلال كتابة المسرحيات الأمر الذي أثبت أنهن صاحبات تجربة رائعة في الكتابة والمطالعة.

ولفتت إلى أن المجلة بشكل كامل من إنتاج الزهرات من خلال المحتوى والمضمون والإخراج، مشيرةً إلى أن الأسيرة نورهان عواد هي مسؤولة الزهرات حالياً وتقوم بمراجعة موضوعات ومحتوى المجلة، في حين تشرف عليها اللجنة الثقافية لتدقيقها.