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معاريف: عباس تمسك بقضية القدس لكي يهرب من المبادرة الامريكية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:27 - 16 يناير 2018
الرئيس عباس و ترامب الرئيس عباس و ترامب
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قال وزير الخارجية "الإسرائيلي" الاسبق شلومو بن عامي من كبار حزب العمل والمفاوضين بأن اتفاقية اوسلو" ابو مازن ليس رئيس شرعي فلم يتم انتخابه منذ سنوات طويلة.

وقال بن عامي وفقا لمعاريف في رده على خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس امام المجلس المركزي " عباس يتجه الآن في طريق الهروب من مبادرة الرئيس الامريكي ترامب لأنه يعلم عناصر المبادرة الامريكية لذلك عباس يتمسك بقضية القدس .

وأشار بن عامي للصحيفة ان القدس لم تكن في صلب اهتمام ابو مازن  فهناك تأثير تركي ولكن في الحقيقية أبو مازن لم يهتم في قضية القدس فهو تذرع بتمسكه بقضية القدس لكي يهرب من المبادرة الامريكية فهو لن يفعل ما فعله الرئيس الراحل ياسر عرفات .

وبين بن عامي فالرئيس محمود عباس في واقع الامر رئيس غير شرعي لأنه لم يتم انتخابه منذ سنوات طويلة .

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