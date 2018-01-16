الصليب: ذوو معتقلي "ايشل" يتوجهون اليوم لزيارة أبنائهم



توجه اليوم الثلاثاء، أهالي معتقلي قطاع غزة لزيارة أبنائهم في سجن "ايشل".

وأوضحت سهير زقوت المتحدثة باسم اللجنة الدولة للصليب الأحمر، أن اللجنة تسهلَت خروج 12 من أهالي معتقلي غزة بينهم 3 أطفال لزيارة 8 معتقلين في سجن "ايشل".

وكانت سهير زقوت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب قد أكدت في تصريحٍ سابق لــ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن زيارة ذوي المعتقلين في سجن "ايشل" ستكون اليوم الثلاثاء، حيث طرأ تغيير إداري من قبل إدارة السجون، حيث من المعتاد زيارة المعتقلين يوم الاثنين.

وأضافت زقوت، أن زيارة سجني "نفحة ورامون" ستكون يوم الاثنين كالمعتاد.

يذكر، أن ذوي المعتقلين يتوجهون لزيارة أبنائهم المعتقلين في سجون الاحتلال مرة واحدة كل شهرين، فيما يُمنع عشرات الأسرى من قطاع غزة من زيارة ذويهم لهم.