الوحيدي: تراجع نسبة الأمطار 20% عن معدل الأعوام السابقة

تأثرت فلسطين الأيام الماضية بمنخفض جوي، تخلله سقوط الأمطار بغزارة، إلا أن كمية الأمطار نسبةً لهطولها كل عام تعد الأقل من المعدل العام بنسبة 30% فقط وفقاً لوزارة الزراعة.

وقد أوضح المهندس نزار الوحيدي مدير التربة والري في وزارة الزراعة في تصريحٍ خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن نسبة الأمطار هذا العام في هذا التوقيت من الشتاء بلغت 30% من معدل الهطول العام، أي بنسبة تراجع بلغت 20%، حيث أن قطاع غزة تهطل عليه الأمطار كل عام بنسبة تتجاوز 50%.

وأعرب الوحيدي، عن أمله في أن يحقق المنخفض الجوي القادم لفلسطين الأسبوع المقبل تحسناً في معدل هطول الأمطار.

وبالنسبة لمعدل هطول الأمطار على المحافظات، فإن النسبة المؤية للهطول43،6% تقريباً من المعدل العام لكافة المحافظات، حيث كان متوسط الهطول لكافة المناطق153.4%

ومتوسط الهطول ليوم أمس م 15.5ملم.

وأشار إلى أن كمية المياه التي هطلت على كافة المحافظات الجنوبية 45 مليون متر مكعب، فيما كان أعلى هطول للمنخفض في منطقة (المغراقة) (25.5ملم).

وبين المهندس الوحيدي، أن هذه الأمطار تفيد كافة المحاصيل الزراعية وخاصةً الشتوية منها.