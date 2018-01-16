البرادعي: ترامب سيعاقب الفلسطينيين لعدم قبولهم بصفقة القرن



قال نائب الرئيس المصري الأسبق للشؤون الخارجية محمد البرادعي اليوم الاثنين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعاقب الفلسطينيين في حال عدم قبولهم بصفقة القرن.

وأضاف البرادعي في تغريدة على تويتر "كل الدلائل تشير إلى أنَّ ترمب سيعاقب الفلسطينيين لعدم قبولهم صفقة القرن من خلال قطع المعونةً الانسانية التي تقدمها وكالة الأونروا لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني لكي لاندعى أننا فوجئنا هل أعددنا خطة بديلة لإنقاذ أهلنا والحفاظ على ما تبقي من كرامتنا أم ان الانسان ليس من أسبقياتنا ؟".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدد بقطع المساعدات المالية السنوية عن السلطة الفلسطينية، متهما إياها برفض التفاوض على اتفاق سلام مع "إسرائيل".