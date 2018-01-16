حملات دهم بالضفة واعتقال 11 مواطناً

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء، حملات دهم واعتقال واسعة في مناطق متفرقة من الضفة المحتلة، واعتقلت 11 مواطناً.

اعتقلت قوات الاحتلال الشاب بدر الرزة من منزله في حي المخفية في نابلس. وذكر شهود عيان أن دوريات الاحتلال حاصت البناية التي تقطنها عائلة الرزة واعتقلت الشاب بدر.

واعتقلت قوات الاحتلال الاسير المحرر خليل السعدي ، خلال اقتحامها مدينة جنين ثم اخلت سبيله لاحقا، فيما جرى اقتحام قرية مسلية وقباطية واليامون قضاء جنين ، ومداهمة منازل المواطنين ومحالهم التجارية ، وصادرت تسجيلات كاميرات المراقبة منها.

واعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين اياد ونزيه عبد الله حامد، بعد مداهمة وتفتيش منزليهما خلال اقتحامها بلدة سلواد شرق رام الله .

كما اعتقلت عدداً آخر من المواطنين في مدن أخرى بالضفة لم يتم التعرف عليهم بعد ليصل العدد لـ11 مواطناً.