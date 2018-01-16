تفجير عبوة ناسفة قرب قبر يوسف قبيل اقتحام المستوطنين

اقتحم عشرات المستوطنين فجر اليوم الثلاثاء، منطقة قبر يوسف شرقي مدينة نابلس بالضفة المحتلة، تحت حراسة عسكرية احتلالية مشددة ووسط مواجهات عنيفة.

وأفادت مصادر محلية أن دخول المستوطنين بدأ عند منتصف الليل بعد تجمع حافلات المستوطنين على حاجزي حوارة وبيت فوريك، ثم عبر شارع عمان صوب بلدة بلاطة البلد حيث يقع قبر يوسف.

واندلعت مواجهات امتدت إلى أطراف مخيم بلاطة ومنطقة عسكر وعسكر البلد، أصيب خلالها أحد الشبان بعيار ناري بالقدم كما أصيب المسعف مصطفى المصري وجرى اعتقاله.

وقالت مصادر عبرية إن قوات الجيش اكتشفت عبوة ناسفة قبيل وصول حافلات المستوطنين إلى قبر يوسف، وقامت بتفجيرها دون وقوع أي إصابات.

وخلال المواجهات انقطع التيار الكهرباء عن شارع عمان، فيما نصب جنود الاحتلال كمائن للشبان في عدة أحياء في محيط القبر.

وذكر شهود عيان أن المستوطنين أدّوا طقوسًا تلمودية على ظهر القبر حتى الساعة الرابعة صباحا، ثم بدء إنسحابهم نحو حاجز بيت فوريك.