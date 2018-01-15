برهوم: الاختبار الحقيقي لقرارات المجلس المركزي في الالتزام بالتنفيذ

قال الناطق باسم حركة حماس، فوزي برهوم إن الاختبار الحقيقي لما صدر عن المجلس المركزي من قرارات هو في الالتزام بتنفيذها فعليا على الأرض ووضع الآليات اللازمة لذلك وفي مقدمتها ترتيب البيت الفلسطيني وفق اتفاق القاهرة 2011 والتصدي لمتطلبات المرحلة الهامة في تاريخ القضية الفلسطينية والصراع مع الاحتلال .

جاءت تصريحات برهوم هذه في أعقاب البيان الختامي الصادر عن اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي تضمن تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان, و وف التنسيق الأمني مع الاحتلال.