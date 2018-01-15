نتنياهو عن خطاب عباس: كشف الحقيقة عن الصراع ويخدم أهدافنا

قال رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو خلال لقاء صحفي مع صحافيين "إسرائيليين" مرافقين له في زيارته للهند:"إنه يؤيد تخفيف الأوضاع الاقتصادية المنهارة في قطاع غزة"، وذلك بعد ان حذر مسؤولون أمنيون صباح اليوم (الاثنين) لصحيفة هآرتس أن غزة على شفير الانهيار الاقتصادي.

وأضاف أن المشكلة الرئيسية هي أن غزة نفسها لا تعالج البنية التحتية الأساسية التي يحتاج اليها السكان مثل، الكهرباء والمياه والإسكان. هذه مشكلتنا. عندما نتحدث عن انهيار نتحدث عن البنى التحتية. هذا هو الموقف السخيف أن إسرائيل يجب أن تعالج الاحتياجات الأساسية والتي تتنكر لها حركة حماس.

وعن التصعيد الامني على الحدود مع غزة،قال: "نحن نعمل وفقا لمصالحنا الامنية ونرى ان حماس هي المسؤولة عن كل هجوم، والجيش الإسرائيلي لا يقصف الكثبان الرملية".

وردا على خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قال نتنياهو: "لقد كشف أبو مازن عن جذور الصراع، وهذا ما نقوله دائما وفي كل وقت، أن جذر الصراع هو معارضة دولة يهودية داخل حدود اسرائيل، ليس فقط بالطريقة التي تم التعبير عنها، والحقيقة أن هذا يخدم أهدافنا السياسية أكثر من أي شيء آخر، بمعنى أننا نستطيع أن نطالب بالمطلب الأساسي والمنطقي، دون تغيير الموقف الذي تحدث عنه أبو مازن بأنه لن يكون هناك سلام، فإن ما قاله قد خدم الحقيقة، وبهذا المعنى أيضا خدم الدبلوماسية الإسرائيلية".

واضاف نتانياهو انه يعتقد ان عباس قال ذلك لأنه على ما يبدو يخشى من مبادرة سياسية اميركية ويحاول ابعادها عن دور الوسيط واستبدالها، ليس هناك اي بديل آخر ومحاولته لن تنجح، ومنذ فترة زمنية طويلة دلل المجتمع الدولي السلطة الفلسطينية ولم يجرؤ أحد على إخباره بالحقيقة لا فيما يتعلق بالقدس ولا الاعتراف بإسرائيل. هذا تغير.

و تابع يقول: "أعتقد أن أبو مازن رد على ذلك وهذه هي المرة الاولى التي يقول فيها شخص ما له الحقيقة في وجهه".