مقاتلات بريطانية تعترض طائرتين روسيتين

ذكرت صحيفة "تلغراف"، أن مقاتلات من سلاح الجو البريطاني اعترضت، الاثنين، طائرتين روسيتين اقتربتا من المجال الجوي للبلاد.

وبحسب المصدر، فإن مقاتلات بريطانية من طراز "تايفون" أقلعت، بشكل سريع، من قاعدة لوسيوموث، على إثر اقتراب طائرتين روسيتين من طراز "بلاك جاك"، وهما مقاتلتان لقذف بعيد المدى.

وتقدمت المقاتلتان الروسيتان من بريطانيا إلى درجة أصبحت فيها على بعد 50 ميلا فقط من أجواء البلاد، وأكدت وزارة الدفاع البريطانية، أن الطائرتين لم تنتهكا السيادة.

ورافقت المقاتلات البريطانية، التي لم يجر تحديد عددها الطائرتين الروسيتين، إلى جهة الشمال، حتى الابتعاد بشكل كامل عن أجواء البلاد.

وسبق لقوات الجو البريطانية أن اعترضت مقاتلات روسية على مقربة من مجال البلاد، خلال العام الماضي، ولم تسفر الحوادث عن توتر يذكر بين لندن وموسكو.