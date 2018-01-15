استشهاد مواطن برصاص الاحتلال شرق قلقيلية

استشهد مساء اليوم الاثنين مواطنٌ فلسطيني، برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" في قرية جيوس شرق محافظة قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، "إن الشاب أحمد عبد الجابر سليم 24 عاماً استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي".

وكان الشاب سليم أصيب بجراح حرجة بالرأس خلال مواجهات اندلعت في القرية بعد اقتحام الاحتلال للبلدة، نقل على إثرها إلى مستشفى نزال في قلقيلية حيث أعلن عن استشهاده.

وأفاد مراسلنا: أن مواجهات عنيفة اندلعت في الحارة الغربية للقرية بعد إعلان الاحتلال إجراء تدريبات عسكرية في الجبل المقابل للمنطقة، وتصدي الشبان لهم.









