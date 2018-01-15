نتنياهو: خطاب عباس خدم الدبلوماسية "الإسرائيلية" كثيراً

قال رئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو: إن خطاب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خدم "إسرائيل" كثيراً وبخاصة الدبلوماسية "الإسرائيلية".

وأضاف نتنياهو خلال لقاء مع الصحافيين "الإسرائيليين": عباس كشف جذور الصراع مع "إسرائيل" فهو يُعارض إقامة دولة يهودية، وهذا ما كنا نقوله للعالم طوال الوقت.

وأوضح أن عباس في خطابه ساعدنا كثيراً كي نكشف ونعرض الحقيقية أمام، وهذا يخدم أهداف "إسرائيل" السياسية كثيراً.

وفيما يتعلق بأوضاع قطاع غزة أكد نتنياهو أن غزة على حافة الانفجار.

وقال: أنا أؤيد منح تسهيلات اقتصادية لسكان القطاع خاصة وأن مشكلة غزة الاساسية تتمثل في عدم معالجتها أمور البنية التحتية الاساسية التي يحتاجها السكان، مثل "الكهرباء والمياه والسكن".

ومن الجدير ذكره أن "إسرائيل" هي من دمرت البنية التحتية في قطاع غزة خلال ثلاثة حروب مدمرة أدت لتدمير جميع القطاعات خاصة الاقتصادية.

وأضاف: استمرار انهيار الوضع في غزة سخيف وعلينا معالجة الأمر، خاصة وأن حماس تخلت عن مسؤوليتها تجاه القطاع".

وفيما يتعلق بالتصعيد في قطاع غزة قال نتنياهو: نحن نعمل وفق مصالح "إسرائيل" الامنية ونحمل حماس المسؤولية لأي هجوم ضدنا".