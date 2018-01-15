"إسرائيل" تقرر منع ذوي أسرى حماس من زيارة أبنائهم

منحت حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الاثنين، ما يُسمى منسق شؤون المناطق في جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يؤاف موردخاي صلاحيات لمنع دخول ذوي أسرى حركة حماس المعتقلين في سجون الاحتلال لزيارة أبنائهم.

ووفقاً لصحيفة معاريف "الإسرائيلية" فإن حكومة الاحتلال منحت موردخاي كامل الصلاحيات في منع ذوي أسرى حماي من دخول الأراضي المحتلة، عقب التماس تقدمت به أسرة الجندي السير في غزة هدار غولدن.

يُشار إلى أن وزير الحرب "الإسرائيلي" أفيغدور ليبرمان، أشار في تصريح له قال: "لا نعرف إذا كان الإسرائيليون المحتجزون في قطاع غزة أحياء أم أموات".

وهذه هي المرة الأولى التي يعترف فيه مسؤول "إسرائيلي" رفيع بإمكانية وجود أسرى على قيد الحياة لدى فصائل المقاومة في غزة، بعد إصرار لسنوات على أنهم "جثث".

فيما نشرت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة "حماس" مقطع فيديو جديد حول الأسرى.

ووجهت كتائب القسام رسالة إلى ذوي الأسرى الإسرائيليين قائلة: " إلى متى ستبقون صامتين؟".