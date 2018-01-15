قطر تنفي اعتراض مقاتلاتها طائرة مدنية إماراتية متجهة للبحرين

نفت وزارة الخارجية القطرية الاثنين اتهامات إماراتية باعتراض مقاتلات القطرية طائرة إماراتية مدنية كانت متوجهة إلى البحرين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية لولوة الخاطر في حسابها الخاص على "تويتر": "تعلن دولة قطر أنّ ما صدر من أخبار متعلقة باعتراض مقاتلات قطرية لطائرة مدنية إماراتية هو خبر عارٍ عن الصحة تماما"، موضحة أنه "سيصدر في ذلك بيان مفصَّل".

جاء ذلك ردا على بيان أصدرته الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية قالت فيه "إن طائرات مقاتلة قطرية، اعترضت الاثنين، طائرة مدنية إماراتية متجهة إلى العاصمة البحرينية المنامة"، متهمة إياها بتهديد سلامة الطيران المدني.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، فإن "الطائرة مستوفية لجميع الموافقات والتصاريح اللازمة، ومسارها معروف ومجدول وستتخذ كل الإجراءات القانونية لضمان سلامة حركة الطيران المدني الخاص بها".

وفي وقت لاحق الاثنين، عادت هيئة الطيران المدني وقالت إن المقاتلات القطرية "اعترضت طائرة مدنية إماراتية ثانية خلال هبوطها إلى مطار البحرين الدولي في رحلة اعتيادية مجدولة ومعروفة المسار ومستوفية للموافقات والتصاريح اللازمة والمتعارف عليها دوليا".

وأضافت الهيئة أن "هذه الواقعة بمثابة خرق خطير ومتجدد للاتفاقيات الدولية وسلامة حركة الطائرات المدنية"، مضيفة: "ندرس الخيارات القانونية المتاحة لدى المنظمة الدولية للطيران المدني الايكاو والمنظمات الأخرى ذات الصلة".

إلى ذلك، قال مراسل وكالة "أسويشتد برس" الأمريكية للأنباء، جون غامبريل، في تغريدة على حسابه الخاص في تويتر "إن القاعدة العسكرية الأمريكية بالعديد، لا علم لديها بأي حادث يخص الطائرة المدنية الإماراتية، بحسب المتحدث باسم القاعدة، داميان بيكارت".

ويأتي الاتهام الإماراتي بعد أيام من حديث الدوحة عن إرسالها رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي، بشأن "قيام طائرة نقل جوي عسكرية إماراتية، قادمة من المجال الجوي لدولة الإمارات ومتجهة إلى البحرين، باختراق المجال الجوي لدولة قطر صباح يوم الأربعاء الموافق 3 يناير 2018 في الساعة 10:10".

وأشارت قطر إلى أن الحادثة "ليست الأولى وأن طائرة حربية مقاتلة إماراتية، قادمة من المجال الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة، قامت باختراق المجال الجوي لدولة قطر في 21 كانون الأول/ديسمبر الماضي"، وهي اتهامات نفتها وزارة الخارجية الإماراتية بالقول إنها "غير صحيحة ومرتبكة".