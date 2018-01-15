تويتر يعود لتوثيق الحسابات سريا

عادت شركة تويتر إلى توثيق الحسابات بشكل سرّي، وذلك حسبما ذكرت مجلّة Fast Company بعد رصد حسابات حصلت على علامة التوثيق قبل أيام قليلة.

وحصل حساب Michael Wolff، صاحب كتاب Fire and Furry الذي يتناول مسيرة الرئيس الأمريكي داخل البيت الأبيض، على علامة التوثيق الزرقاء قبل أيام قليلة، فالسجّلات تُظهر أن حسابه لم يكن موثّقًا حتى يوم 3 يناير/كانون الثاني الجاري.

وحصل أحد مُحرّري المجلّة ذاتها على توثيق بعدما تقدّم بطلب قبل عدّة أشهر، الأمر الذي يعني أن الشبكة بدأت بشكل أو بآخر بإعادة عملية التوثيق، أو على الأقل الاطلاع على الطلبات الموجودة لديها، دون الإفصاح عن خطّتها بشكل رسمي حتى الآن.