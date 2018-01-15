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محامية عهد التميمي: عهد تعرضت للتهديد خلال التحقيق

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:35 - 15 يناير 2018
عهد التميمي عهد التميمي
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طلبت محامية الاسيرة الطفلة عهد التميمي، التماسًا من المدعي الاسرائيلي العام ضد جهاز الاستخبارات الإسرائيلي، بعد تعرض التميمي للتهديد من قبل المحققين.

وجاء في الالتماس الذي قدمته المُحامية "أن الطفلة التميمي تعرضت للتهديد من قبل محققي المخابرات، ومنها أنَّ محققًا هددها باعتقال كافة افراد عائلتها اذا واصلت الصمت خلال التحقيق، كما أنَّ محققًا آخر اطلق عبارات سخر فيها من مظهرها وشكل شعرها".

واعتقلت التميمي (16 عاما)، قبل نحو أسبوعين، بعد أن طردت اثنين من جنود الجيش الإسرائيلي من أمام باب منزلها، اثناء دفاعها عن قريتها إلى جانب آخرين.

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