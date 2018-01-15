عهد التميمي تنال "أشجع قلب"

قررت مؤسسة القوقاز الدولية ومقرها في تركيا منح الأسيرة الطفلة عهد التميمي شهادة لقب "أشجع قلب لعام 2017" وذلك خلال الفعالية التي جرت في أنقرة، وجرى فيها توزيع الشهادات على المُكرمين من جهات مختلفة وفي مجالات مختلفة.

وقد جاء اختيار الفتاة عهد التميمي تقديرا من المؤسسة لشجاعتها وجرأتها في التصدي لجنود جيش الاحتلال الاسرائيلي خلال اعتداءاتهم على قريتها ومنزلها.

وتسلم سفير فلسطين لدى الجمهورية التركية د. فائد مصطفى شهادة التقدير الخاصة بعهد التميمي بالنيابة عنها وعن عائلتها، شاكرا المؤسسة على اختيارها لعهد التميمي لتكريمها بهذه الجائزة، مشيدا بها وبشجاعتها وبمواقف عائلتها التي تناضل الى جانب شعبنا من اجل الحرية والاستقلال الوطني.

جائزة القلب الشجاع

الانسة عهد التميمي

شجاعتكم أصبحت أملا ومثالا للمسلمين في العالم الذي امتلأ بالظلم، عملكم بإخلاص وتفان من أجل الهدف الذي تمثلونه والذي شكل لوحة مثالية تمت مشاهدته من قبل الرأي العام وكذلك من قبل لجنتنا. موقفكم الثابت وشجاعتكم اصبحت أملا لفلسطين. في حفل (جوائز القوقاز الدولية العاشرة) والذي تم تنظيمه في أنقرة تم تكريمكم بجائزة شجاعة العام. نتمنى لكم دوام النجاح والصحة والسعادة ونهديكم أطيب تحياتنا.

لجنة التنظيم

جمعية القوقاز الدولية.