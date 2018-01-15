الشعبية: خطاب عباس دون المستوى ومطلوب رفع العقوبات عن غزة

أكد عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هاني الثوابتة أن "الخطابات تقاس بمدى تجسيدها العملي على أرض الواقع واستجابتها لمتطلبات الحالة الوطنية"، في تعقيبه على خطاب الرئيس عباس في اجتماع المجلس المركزي.

وقال الثوابتة في بيان صحفي وصل "فلسطين اليوم": إن خطاب الرئيس عباس لم يرتق لمستوى التحديات التي تحيط بالشعب الفلسطيني"، مشيراً إلى أن هناك قرارات خطيرة تمس القضية تتطلب مواقف جدية وعملية تمس الوضع القائم في الساحة الفلسطينية.

وأوضح أن خطاب الرئيس كان يجب أن يتضمن قرارات عملية لدعم مقومات صمود شعبنا خاصةً كاستحقاق ضروري في هذه الانتفاضة الشعبية المتصاعدة ضد قرار المجرم ترامب".

واضاف الثوابتة: "في حقيقة الأمر لم نجد ترجمة عملية لهذه القرارات، لذلك نحن نتطلع فعلاً لحالة من الضغط على مستوى الساحة الفلسطينية لترجمة كل القرارات التي يتم اتخاذها، وان لا تتوقف الأمور عند حالة الإعلان عنها دون أن يكون هناك تطبيق حقيقي لتلك القرارات".

وأشار إلى ان مجموعة من القرارات كان على الرئيس اتخاذها أهمها رفع العقوبات عن المواطنين في قطاع غزة، والعمل الجاد من أجل رفع الحصار بشكل جدي، وتحقيق المصالحة الوطنية.