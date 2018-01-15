عقوبة قاسية ضد "حكم الركل والطرد" في فرنسا

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، إيقاف الحكم توني شابرون، بعدما ركل لاعبا من نانت وطرده من الملعب ببطاقة حمراء، خلال مباراة أمام باريس سان جرمان، الأحد.

وظن شابرون أن دييغو كارلوس مدافع نانت تعمد إعاقته وإسقاطه على الأرض، لدى متابعته لهجمة لسان جرمان في الثواني الأخيرة من اللقاء.

وأثناء سقوطه على الأرض، مد شابرون ساقه لركل كارلوس وعرقلته وأشهر في وجهه البطاقة الحمراء، وسط اعتراضات من لاعبي نانت على قرار جاء بعد التحام بدا غير متعمد من اللاعب.

وقال فلانتين رونجيه لاعب نانت مدافعا عن زميله كارلوس، في تصريحات لشبكة "كانال بلوس" التليفزيونية: "لا أعتقد أنه قام بهذا الأمر عن قصد. الحكم نهض وركل دييغو، إذا قمنا نحن بهذا سيعاقبوننا بالإيقاف 10 مباريات".

وانتهى اللقاء بفوز باريس سان جرمان، الذي ينطلق بقوة نحو لقبه الخامس في 6 سنوات، بهدف نظيف سجله أنخيل دي ماريا، ليعزز فريق العاصمة تفوقه في الصدارة إلى 11 نقطة.