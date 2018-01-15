مصدر فلسطيني يؤكد: ابن سلمان عرض أبو ديس بدلاً من القدس

قال موقع إخباري "إسرائيلي" إن مسؤولين فلسطينيين أكدوا وجود عرض من دولة عربية على السلطة الفلسطينية بقبول مدينة أبو ديس عاصمة للدولة الفلسطينية بدلا من مدينة القدس المحتلة.

ونقل i24NEWS عن ما سمته بـ"المصدر الفلسطيني المسؤول" قوله إن الدولة العربية التي تقدمت بهذا العرض هي السعودية، وهي التي تطرق لها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في كلمته أمام اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الأحد دون أن يذكر اسمها.

وأضاف المصدر الفلسطيني بحسب الموقع، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان "هو من عرض هذه الفكرة على الرئيس محمود عباس أثناء وجوده في الرياض قبل نحو شهرين بعد استدعاءه بشكل مفاجئ".

وكان عباس أكد الأحد التقارير الصحفية التي أشارت في وقت سابق إلى اقتراح مدنية أبوديس القريبة من القدس لتكون عاصمة لفلسطين، وقال: "يعرضون علينا حالًا أن تكون أبو ديس عاصمتنا".

وأضاف عباس في كملته: "نحن لا نأخذ تعليمات من أحد ونقول لا لأي كان، إذا كان الأمر يتعلق بمصيرنا وقضيتنا وبلدنا وقضيتنا وشعبنا، لا وألف لا (..) لن نقبل مشروع ترامب أو تدخل دول عربية في شؤوننا".