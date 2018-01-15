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الاتصالات

الإمارات: مقاتلات قطرية تعترض طائرة مدنية والدوحة تنفي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:41 - 15 يناير 2018
طائرات اماراتية طائرات اماراتية
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قالت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية إن طائرات مقاتلة قطرية، اعترضت الاثنين، طائرة مدنية إماراتية متجهة إلى العاصمة البحرينية، المنامة، متهمة إياها بتهديد سلامة الطيران المدني.

وبحسب ما نشرت وكالة الأنباء الإماراتية، فإن الطائرة مستوفية لجميع الموافقات والتصاريح اللازمة، ومسارها معروف ومجدول، وإنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية لضمان سلامة حركة الطيران المدني الخاص بها.

ونفت وزارة الخارجية القطرية اعتراض المقاتلات القطرية لأي طائرة إماراتية مدنية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية لولوة الخاطر في حسابها على "تويتر": "تعلن دولة قطر أنّ ما صدر من أخبار متعلقة باعتراض مقاتلات قطرية لطائرة مدنية إماراتية هو خبر عارٍ عن الصحة تماما"، موضحة أنه "سيصدر في ذلك بيان مفصَّل".

وقبل أيام كشفت قطر عن إرسالها رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي، بشأن قيام طائرة نقل جوي عسكرية إماراتية، قادمة من المجال الجوي لدولة الإمارات ومتجهة إلى البحرين، باختراق المجال الجوي لدولة قطر صباح يوم الأربعاء الموافق 3 يناير 2018 في الساعة 10:10.

 

وأشارت قطر إلى أن الحادثة ليست الأولى وأن طائرة حربية مقاتلة إماراتية، قادمة من المجال الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة، قامت باختراق المجال الجوي لدولة قطر في 21 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

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