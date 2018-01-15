هند ترفض دعم الاعتراف بالقدس عاصمة "لإسرائيل"

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الاثنين، إنه يشعر "بخيبة أمل" من رفض الهند دعم الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل.

وأكد نتنياهو الذي وصل أمس الاحد الى الهند على رأس وفد من رجال اعمال اسرائيليين، في مقابلة نشرت نشرتها صحيفة "هآرتس"، أن لديه "علاقة خاصة" مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، لكن شابها تصويت الهند في الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي على قرار يدين اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وكانت الهند الغت قبل الزيارة صفقة بقيمة 500 مليون دولار لشراء صواريخ "سبايك" اسرائيلية مضادة للدبابات.

وتبلغ قيمة صادرات "إسرائيل" من المعدات العسكرية الى الهند مليار دولار سنويا، لكن رئيس حكومة الهند مودي يريد انهاء تصدر الهند للائحة الدول المستوردة لمعدات الدفاع في العالم.