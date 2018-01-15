الفريق الوحيد الذي لم يخسر في أوروبا ؟

واصل برشلونة تألقه في الليجا، هذا الموسم، محافظًا على سجله الخالي من الهزائم، بفوزه، يوم الأحد، على مضيفه ريال سوسيداد (4-2)، في الجولة الـ19 من الليجا.

وبهذا الانتصار، وهزيمة مانشستر سيتي، اليوم، أمام ليفربول (4-3)، أصبح البارسا الفريق الوحيد، الذي لم يذق الهزيمة، في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

وبعد 19 مباراة في الليجا، هذا الموسم، يمتلك الفريق الكتالوني 16 انتصارًا، و3 تعادلات، متفوقًا بـ51 نقطة في الصدارة، وبفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه، أتلتيكو مدريد.

وقد انهزم متصدرو بقية الدوريات الخمسة الكبرى، هذا الموسم، مباراة واحدة على الأقل، حتى الآن، حيث خسر نابولي، ومانشستر سيتي، وباريس سان جيرمان، مرة لكل منهم، بينما سقط بايرن ميونخ، متصدر البوندسليجا، مرتين.