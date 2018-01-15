فيديو | بعد 10 أعوام .. برشلونة يفك عقدة "الأنويتا"

تمكن فريق برشلونة من كسر عقدة ملعب أنويتا في الليجا، بعد تغلبه على مضيفه ريال سوسييداد، بأربعة أهداف مقابل هدفين، يوم الأحد، ضمن الجولة الـ19 من الدوري الإسباني.

بدأ سوسييداد بالتسجيل أولا عن طريق ويليان في الدقيقة 11، وخوانمي في الدقيقة 34، بينما سجل لبرشلونة كل من باولينيو في الدقيقة 39، ولويس سواريز هدفين في الدقيقتين 51 و71، وليونيل ميسي في الدقيقة 85.

بتلك النتيجة أنهى برشلونة عقدة ملعب "أنويتا" معقل سوسييداد، حيث عجز الفريق الكتالوني عن تحقيق أي انتصار على هذا الملعب في الليغا، منذ 5 مايو 2007، عندما فاز بثنائية بيضاء.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد برشلونة إلى 51 نقطة محافظاً على الصدارة، بفارق 9 نقاط عن أتلتيكو مدريد أقرب مُطارديه، بينما تجمد رصيد ريال سوسييداد عند 23 نقطة في المركز الخامس عشر.