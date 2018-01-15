ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. محلي
  3. عرض الخبر
الاتصالات

مجموعات الفارس الكشفية محافظة غزة

صور | الفارس تختتم دورة طبل كشفي بعنوان " نسموا لأجلك يا قدس"

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:00 - 15 يناير 2018
دورة طبل كشفي دورة طبل كشفي
مشاركة

اختتمت مجموعات الفارس الكشفية في محافظة غزة دورة الطبل الكشفي بعنوان نسموا لأجلك يا قدس، وذلك يوم الأربعاء الموافق 10-1 في مقر المجموعة  بمحافظة غزة.

وشارك في الدورة التي استمرت لعشر أيام متواصلة، أكث من 12 كشاف من فرق جواد الفجر ، وأشرف على التدريب في الدورة القائد الكشفي خالد أبو سرية.

وتم تدريب فرقة الطبل على 6 مارشال بفترة زمنية قصيرة، وتم تكليف القائد الكشفي على شلح بقيادة الفرقة.

وفي الختام شكر مسئول كشافة الفارس في المحافظة القائد جهاد ارحيم الكشافين المشاركين في الدورة، وتمنى لهم مزيدا من التوفيق والنجاح.

دورة طبل كشفي

دورة طبل كشفي

دورة طبل كشفي

دورة طبل كشفي

دورة طبل كشفي

دورة طبل كشفي

دورة طبل كشفي

دورة طبل كشفي

دورة طبل كشفي

متعلقات