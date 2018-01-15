صور | الفارس تختتم دورة طبل كشفي بعنوان " نسموا لأجلك يا قدس"

اختتمت مجموعات الفارس الكشفية في محافظة غزة دورة الطبل الكشفي بعنوان نسموا لأجلك يا قدس، وذلك يوم الأربعاء الموافق 10-1 في مقر المجموعة بمحافظة غزة.

وشارك في الدورة التي استمرت لعشر أيام متواصلة، أكث من 12 كشاف من فرق جواد الفجر ، وأشرف على التدريب في الدورة القائد الكشفي خالد أبو سرية.

وتم تدريب فرقة الطبل على 6 مارشال بفترة زمنية قصيرة، وتم تكليف القائد الكشفي على شلح بقيادة الفرقة.

وفي الختام شكر مسئول كشافة الفارس في المحافظة القائد جهاد ارحيم الكشافين المشاركين في الدورة، وتمنى لهم مزيدا من التوفيق والنجاح.



































