إغلاق "كرم أبو سالم" يكبد مزارعي الفراولة 150 ألف دولار

تكبد مزارعو الفراولة في قطاع غزة، خسائر فادحة جراء استمرار إغلاق قوات الاحتلال "الإسرائيلي" معبر "كرم أبو سالم" شمال قطاع غزة.

وأوضحت وزارة الزراعة في تصريح صحفي، أن مزارعي الفراولة تكبدوا خسائر فادحة بسبب إغلاق معبر "كرم أبو سالم"، بعد إرجاع كميات كبيرة من الفراولة المعدة للتصدير للخارج.

وأضاف الوزارة، أن الخسائر تقدر بأكثر من 150 ألف دولار فقط خلال يومين، حيث من المعتاد تصدير 30 طن يومياً.

ويأتي إغلاق المعبر، في ظل موسم الذروة للمحاصيل الشتوية، حيث تكبد كافة المزارعين خسائر فادحة، جلهم مزارعي الفراولة.