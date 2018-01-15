تعرض الداية لجلطة قلبية في سجون السلطة

قالت مصادر في عائلة الداية، اليوم الاثنين ، إن محمد مرافق الشهيد ياسر عرفات تعرض أمس إلى جلطة قلبية، نقل إثرها إلى مجمع فلسطين الطبي..

وأوضح العائلة، إنّ الداية تعرض لجلطة قلبية أثناء تواجده داخل سجون السلطة الفلسطينية، تم على إثرها نقله إلى المستشفى لإجراء عملية قسطرة قلبية.

وعمل الداية لعشرات السنوات مرافقاً خاصاً للرئيس الراحل ياسر عرفات، والذي كان يعتبره وفق مقربون بـ "الابن البار لعرفات"، والذي كان يرافق عرفات أينما حل وارتحل، ولا تخلو صورة لعرفات من وجود الداية الذي كان يلازمه على الدوام.

وأدانت عائلة الداية في الوطن والشتات في بيان لها جهاز الاستخبارات العسكرية محملة المسئولية الكاملة للسلطة على حياة ابنهم، حيث انه بدأ اضرابا عن الطعام ضد سياسة الظلم المتبعة ضده ، وطالبوا الرئيس محمود عباس و كافة الوطنيين والمناضلين والحقوقيين بضرورة العمل على الافراج الفوري والعاجل عن العميد.

يذكر أنّ أجهزة الاستخبارات العسكرية التابعة لأمن السلطة، اعتقلت في ديسمبر من عام 2017 اللواء محمد الداية، مرافق الشهيد الراحل ياسر عرفات، وذلك بسبب انتقاده سياسة رئيس السلطة محمود عباس.