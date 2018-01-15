قيادي بالجهاد يرد على عباس:"لا ننتظر من أحد تقييم نشاطنا السياسي"

رفضت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خلال خطابه أمام اجتماع مجلس منظمة التحرير، والتي قال فيها إن حركة الجهاد لا تعمل في السياسة.

وكان عباس قال في خطابه مساء أمس، إنه لا يلوم حركة الجهاد الإسلامي على عدم المشاركة في اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية كونها حركة لا تنشغل بالسياسة.

وتعقيبا على حديث رئيس السلطة، قال القيادي في الجهاد بالضفة الغربية جعفر عز الدين، إن الحركة لا تنتظر من أحد أن يقيّم نشاطها السياسي وغير السياسي، مؤكدا أن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين حركه سياسيه وعسكرية ولها برنامجها السياسي الذي يدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني كاملة متكاملة دون التفريط أو التنازل عن أي ذره من تراب الوطن ومقدساته وحق اللاجئين في العوده ومكانة القدس واستمرار الانتفاضة حتى دحر الاحتلال.

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي رفضها المشاركة في اجتماع مجلس م ت ف، مبررة ذلك بعدم جدية بعض الأطراف في اتخاذ قرارات تنهي اتفاق أوسلو وتوقف الاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي وتدعم المقاومة كخيار وحيد لتحرير فلسطين .