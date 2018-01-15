الصليب: تغيير إداري طرأ على زيارة معتقلي "ايشل" فستكون يوم الثلاثاء

أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الاثنين، أن زيارة ذوي المعتقلين في سجن "ايشل" طرأ عليها تغيير إداري بحيث ستكون يوم الثلاثاء وليس الاثنين.

وأوضحت سهير زقوت المتحدثة باسم اللجنة الدولية في تصريحٍ خاص لــ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن زيارة ذوي المعتقلين في سجن ايشل ستكون غداً الثلاثاء، حيث طرأ تغيير إداري من قبل إدارة السجون.

وأضاف زقوت، أن زيارة سجني "نفحة ورامون" ستكون يوم الاثنين كالمعتاد.

يذكر، أن ذوي المعتقلين يتوجهون لزيارة أبنائهم المعتقلين في سجون الاحتلال مرة واحدة كل شهرين، فيما يُمنع عشرات الأسرى من قطاع غزة من زيارة ذويهم لهم.