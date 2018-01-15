ضابط في جيش الاحتلال: حماس لم ترد على قصف النفق لسببين!

التقى قائد لواء المنطقة الجنوبية في قيادة جيش الاحتلال العقيد " كوبي هيلر "، أمس الأحد مع سكان كيبوتس كرم أبو سالم، والذي كشف بالقرب منه النفق الذي زعم الاحتلال بأنه نفق هجومي لحماس وقام بقصفه أول أمس .

وقال كوبي: "الجيش الإسرائيلي غير معني بالتصعيد العسكري مع قطاع غزة، وحماس لا تريد أيضا تصعيداً لسببين، الأول: بسبب قوة الردع للجيش الإسرائيلي، ثانياً: على ضوء اتفاق المصالحة مع السلطة الفلسطينية حماس لا تريد الرد كي لا يقال "إنها دمرت اتفاق المصالحة مع السلطة الفلسطينية عبر التصعيد مع اسرائيل".

وأضاف: "لذلك حماس لا تريد المواجهة معنا، فلا نحن ولا غزة نريد تصعيدا في الفترة المقبلة، وقيامنا بالرد على كل صاروخ أطلق من غزة يدل على قوة ردعنا".

وطمئن العقيد هيلر سكان كيبوتس كرم أبو سالم قائلاً لهم: "دمرنا النفق كلياً والأن لا يوجد أي خطر نحوكم".

وتابع قوله: "إن كانت هناك أنفاق أخرى سنعثر عليها بواسطة التكنولوجيا، وبالنسبة لنا جيشنا في حالة تأهب جيدة جداً مقارنة مع وضعه في الفترة التي سبقت حرب 2014 ، وذلك على الصعيد التكنولوجي، وحجم القوات في مغلف غزة فأنا لا أرى في الأفق مواجهة جديدة مع غزة".

المصدر: القناة العبرية الثانية وصحيفة يديعوت