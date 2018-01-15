حملة اعتقالات ودهم في الضفة تركزت في بيت لحم

شنت قوات جيش الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، حملات دهم واعتقال طالت 17 فلسطينياً في عدة مناطق بالضفة تركزت في محافظة بيت لحم.

وفي منطقة بيت لحم اعتقل الاحتلال الفتى عبد الرازق البداونة نجل الشهيد موفق البداونة، بعد مداهمة وتفتيش منزل ذويه في مخيم عايدة والشاب محمد موسى صلاح ، بعد مداهمة وتفتيش منزله في بلدة الخضر ، كما صادرت مركبته والشاب فيصل يوسف الشاعر ،من بلدة تقوع جنوب بيت لحم ، علماً انه أصيب مؤخراً برصاص الاحتلال والشاب محمد خالد التنح من بلدة تقوع .

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، شابا من ذوي الاحتياجات الخاصة في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفاد مصدر أمني ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب هشام محمد غنيم (18 عاما)، قرب منزله، واقتادته إلى جهة مجهولة. حسب ما رصده موقع اصداء.

وأصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، مساء الأحد، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات قنابل الغاز المسيل للدموع صوب الشبان ومنازل المواطنين، خلال مواجهات وقعت على مدخل قرية اللبن الشرقية، جنوب نابلس.

وأفاد مصدر محلي بوصول قوات معززة من جيبات الاحتلال، التي قامت بإغلاق المدخل الرئيسي وأجبرت مركبات المواطنين على سلوك طرق فرعية وعرة.

واعتقلت قوة للاحتلال تعتقل الاسير المحرر الشاب كمال عدوان ، بعد مداهمة و تفتيش منزله بمدينة قلقيلية . وداهمت قوات الاحتلال عدد من منازل المواطنين في منطقة الحاره الشرقية لبلدة عزون شرق قلقيلية .

وشهدت بلدة قباطية قضاء جنين الليلة مواجهات بين الشبان و قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة فيما اطلق الجنود الرصاص الحي صوب المتظاهرين ما ادى لاصابة احد الشبان .