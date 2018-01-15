سلسلة منخفضات باردة على فلسطين والجمعة أشدها محمّل بالثلوج

أفاد الراصد الجوي أن البلاد ومنطقة الشرق الأوسط، مقبلة على فترة من النشاط على منخفضات جوية خلال الأسبوع الجاري وتكون بأوجها يوم الجمعة القادم، وبداية هذه المنخفضات كانت الأحد وتستمر حتى مساء اليوم الاثنين عبر منخفض جوي ضحل سيتحرك عبر جنوب قبرص مصحوب بهطول متفرق للأمطار على مختلف المناطق.

وسقطت خلال ساعات الفجر أمطار متفرقة فوق أجزاء مُختلفة من البلاد لتضعف فرص تساقط الأمطار خلال ساعات ما بعد الظهر وتعود من جديد خلال ساعات الليل، ولكن هذا المنخفض يصنف بأنه ضعيف إلى متوسط الشدة على بعض المناطق.

ولا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، اليوم الإثنين، بحيث تبقى أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، وباردا نسبيا نهارا، وباردا ليلا، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار فوق أجزاء مختلفة من البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

في يوم الثلاثاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائما جزئيا، وباردا نسبيا نهارا، وباردا ليلا، ويحتمل تساقط زخات محلية خفيفة من الامطار على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ومن المتوقع أن يأتي المنخفض الجوي الثاني ليتشكل فجر الأربعاء بالقرب من جزيرة قبرص وهو منخفض ضحل، وسيبدأ تأثيره على البلاد صباح الأربعاء وحتى صباح الخميس مصحوب بهطول مُتفرق للأمطار أيضاً على مُختلف المناطق الفلسطينية.

في حين سيبدأ تأثير المنخفض الجوي الثالث على البلاد مساء يوم الخميس القادم، حيث سيتمركز المنخفض الجوي شمال غرب سوريا مصحوب برياح قوية وهطول للأمطار على مختلف المناطق الفلسطينية، ولكنه أكثر برودة من سابقيه، حيث سيصاحبه انخفاض كبير على درجات الحرارة وأجواء باردة جداً وهو قابل للتطور الايجابي بشكل كبير.

وتتصف هذه المنخفضات الجوية الثلاثة بسرعة حركتها وقصر مدة تأثيرها على المناطق الفلسطينية، ولكنها بالرغم من سرعتها ستجلب أمطارا على فترات لكافة المناطق وبرودة كبيرة خاصة في منخفض الخميس والجمعة والذي لا يستبعد أن يجلب الثلوج للقمم العالية، ولكن لا تأكيد على ذلك حتى الان.

وسينتقل النشاط مؤقتا بعد هذه المنخفضات الجوية إلى منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط لتسود أجواء مستقرة نسبيا في المنطقة حتى الثالث والعشرين من الشهر الجاري، حيث من المتوقع أن تتأثر البلاد من جديد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة يصاحبه انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتساقط للأمطار التي من المتوقع أن تكون غزيرة على كافة المناطق، كما يتم متابعة احتمال تأثر المنطقة بمنخفضات أخرى خلال نهاية الشهر الجاري وبداية الشهر القادم.