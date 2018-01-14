خبير "اسرائيلي": صواريخ غزة قادرة علي شل "اسرائيل" في الحرب المقبلة

قال الخبير العسكري في صحيفة معاريف " تال ليف رام " بانه ورغم الانجاز في كشف الجيش الاسرائيلي عن عدة انفاق اخرها نفق كرم ابو سالم الا ان تهديد الصواريخ البعيدة المدى والتي بحوزة المنظمات الفلسطينية في قطاع غزة لا زالت تشكل اكبر خطورة على "امن اسرائيل" . وحسب اقوال الخبير رام فالأنفاق يمكن ان تؤدي الي اصابات كثيرة في صفوف الإسرائيليين وعمليات اسر والاحساس بعدم الامان في المنطقة الحدودية المجاورة لقطاع غزة اما صواريخ المقاومة في غزة يمكنها ان تشل اسرائيل كليا بإغلاق مطارات اسرائيل وموانئها وتؤدي لاضرار اقتصادية فادحه وهذا يعتبر امر استراتيجي كبير للمقاومة في غزة.

و وضح أن فقضية اخفاق الجيش الاسرائيلي في الحرب الاخيرة على قطاع غزة سلطت الاضواء فقط على قضية الانفاق وتم نسيان الاخفاقات الأخرى، فرغم نجاح منظومة القبة الفولاذية في صد صواريخ غزة،.

و قال: " كان من المقرر اجراء نقاش مطول حول كيفية مواجهة الجيش لتهديد صواريخ غزة فقضايا كيف يمكن جمع معلومات للكشف عن الصواريخ والحفر التي تطلق منها واماكن تخزينها والقيادة المسؤولة عن الخلايا التي تطلقها من قطاع غزة فكل تلك الامور تم الزج بها للزاوية ولم يتم مناقشتها بعد انتهاء الحرب على غزة عام 2014".

و أضاف: "لا زالت صواريخ غزة تمثل التهديد الرئيسي لإسرائيل في حالة وقوع مواجهة شاملة بين اسرائيل والقطاع، فاطلاق صواريخ من غزة بشكل مستمر سيشل حركة اسرائيل عبر مطاراتها وموانئها وسيلحق اضرارا اقتصادية جسيمة".

و قال: " السؤول هنا هل اسرائيل تستطيع أن تبذل جهودا كما بذلتها في كشف الانفاق لمواجهة تهديد الصواريخ سوى المنظومات الدفاعية الاسرائيلية فالإجابة هنا سلبية"