الشعبية: خطاب عباس لا ينسجم مع خطورة ما تتعرض له القضية الفلسطينية

قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية رباح مهنا, أن خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس لا ينسجم مع خطورة ما تتعرض له القضية الفلسطينية.

واضاف مهنا في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك اليوم الأحد," ألقى الرئيس أبو مازن خطاب استغرق أكثر من ثلاث ساعات, معظم الوقت كرسه كدرس في التاريخ ولم يتحدث عن موضوع اجتماع المجلس المركزي الا في الدقائق العشر الأخيرة".

واكد "كما هو متوقع تحدث بصيغ مبهمة غير محددة, ولا تنسجم مع خطورة ما تتعرض له القضية الفلسطينية".

وتابع مهنا "اطلب من الاخوة والرفاق علاج هذا الخلل في مداخلاتهم, والتطرق بقوة لرفع الاجراءات الظالمة التي اتخذها الرئيس بحق قطاع غزة".