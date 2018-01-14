الأرصاد: الضفة تكتسي باللون الأبيض الجمعة

توقعت الارصاد الجوية أن يبدأ تساقط الأمطار في ساعات الفجر في معظم المناطق الفلسطينية، حيث تخف حدتها غدا الاثنين.

اما يوم الثلاثاء، فيطرأ انخفاض آخر علي درجات الحرارة وتتساقط الامطار في معظم ارجاء فلسطين ، كما تتساقط الثلوج على قمة جبل الشيخ .

و توقعت الأرصاد أن تشتد قوة الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية شمالي ووسط فلسطين ومنطقة ساحل البحر، أما الخميس فتشتد قوة الرياح ، ويكون الجو عاصفاً محملاً بأمطار غزيرة في كل فلسطين .

اما الجمعة، فتزداد حدة الرياح لتصل سرعتها الى 85 كليو في الساعة مع سقوط ثلوج على جبال الشمال والضفة الغربية .