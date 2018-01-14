جامعة الإسراء تختتم بطولة "القدس عاصمتنا " لكرة الطاولة لموظفيها بنجاح

اختتمت جامعة الاسراء بطولة كرة الطاولة "القدس عاصمتنا" لموظفيها والعاملين فيها يوم السبت (13/1) والتي أقيمت بإشراف الاتحاد الفلسطيني لكرة الطـاولة وبالتعاون مع الاتحاد الفلسطيني للرياضة للجميع في مقر الجامعة، بمشاركة واسعة من موظفي الجامعة.

وجرت المباراة النهائية ومراسم التتويج بحضور د. عدنان الحجار رئيس الجامعة ود. إبراهيم الحساينة نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية و د. أحمد الحسانية مساعد نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية وم. موسى الأسطل مدير دائرة التخطيط والجودة وأ. حجازي القرشلي مدير دائرة الموارد البشرية و أ.عطا الجزار مدير دائرة شؤون الطلبة والحكم الدولي وممثل اتحاد كرة الطاولة الكابتن حميد حسب الله ولفيف من الطاقم الأكاديمي والإداري العامل في الجامعة.

وتوج م. "حسن أبو حسنين" بلقب البطولة بعد فوزة على محمد مرزوق بشوطين مقابل شوط في مباراة حفلت بالندية والإثارة.

وفي كلمته قدم د." الحجار" شكره لاتحاد كرة الطاولة والرياضة للجميع لدورهم المميز في انجاح البطولة من خلال الإشراف وقيادة حكام حاصلين على الشارة الدولية للبطولة، مثمناً المشاركة الفاعلة من موظفي الجامعة في البطولة.

وأضاف د. "الحجار" إلى أن هذه البطولة تأتي في إطار تعزيز التواصل بين طاقم العمل في الجامعة في إطار سلسلة من الأنشطة التي تعكف على تنفيذها إدارة الجامعة للرقي بكادرها.

بدورة أشاد الكابتن والحكم الدولي حميد حسب الله بدور جامعة الإسراء المميز في المسيرة التعليمية والرياضية وتحديداً في لعبة كرة الطاولة، مشيراً إلى أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً للعبة حيث سبق وأن نظمت العديد من البطولات بإشراف الاتحاد، مشيراً إلى أن تنظيم بطولة للعاملين في جامعة الإسراء يعكس مدى التميز والتفكير السليم لهذه الجامعة التي انطلقت بشكل سريع نحو الابداع في مجال التعليم.

يشار إلى أن هذه البطولة تأتي في إطار حملة الجامعة للتضامن مع هبة القدس وتأكيداً بأن القدس عاصمة فلسطين الأبدية.