نور المعرفة تنفذ مشروع الحقيبة المدرسية للطلبة المكفولين لديها

نظم مركز أمان لتمكين الأيتام والمحتاجين- جمعية نور المعرفة برنامجاً لتوزيع حقائب مدرسية لمكفوليها من الأيتام والمحتاجين ضمن برنامج قوس قزح في إطار الأنشطة والبرامج الاجتماعية التي يقوم بها المركز بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، والعمل على توفير كل الوسائل التي تمكن هؤلاء الأيتام والمحتاجين من مواصلة دراستهم بشكل طبيعي.

واستهدف برنامج توزيع الحقائب المدرسية 985 يتيم ومحتاج من الجنسين في قطاع غزة، حيث استفاد كل طالب وطالبة حقيبة مدرسية تتضمن أدوات ولوازم مدرسية، وفق المرحلة التعليمية التي يدرس فيها.

وقالت مديرة مركز أمان أ.عائشة ربيع بأن مركز أمان يهدف من توزيع الحقائب على الطلبة إلى توفير أدوات التحصيل العلمي، والتخفيف عن كاهل أولياء أمورهم الذين يجدون صعوبة بالغة في توفير الاحتياجات المدرسية لأبنائهم.

وأوضحت بأن توفير الحقائب المدرسية تأكيداً على مدى اهتمام مركز أمان بالطلبة المكفولين لديه، وتوفير كل الاحتياجات المدرسية التي تعينهم على التحصيل الدراسي، وإيماناً من جمعية نور المعرفة بأن هؤلاء هم جيل المستقبل الذي إن تعلم بشكل جيد فسيساهم في نهضة بلاده ويدفع بعجلة التنمية إلى الأمام، وهذا ما يدخل ضمن أهداف جمعية نور المعرفة التعليمية والتنموية، وقدمت شكرها للداعمين لهذا البرنامج.

وأضاف رئيس الهيئة الإدارية لجمعية نور المعرفة بأن الجمعية تؤمن بأن التعليم هو حجر الزاوية في المسيرة التنموية، ونحن نسعى لأن يكون هؤلاء الطلبة نواة صلبة لجيل الغد المتعلم الذي يستطيع بعلمه النهوض ببلده وتحقيق التنمية فيه ليصبحوا في المستقبل مهندسين وأطباء ومدرسين يساهمون بشكل فعال في تحقيق التنمية في بلدهم، وفي نهاية كلمته قدم شكره الجزيل لكل من ساهم في إنجاح أنشطة المشروع.