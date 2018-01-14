خدمات الشاطئ بطلا لدوري جوال للبيسبول

حقق نادى خدمات الشاطئ فوزاً ساحقاً على نادى خدمات البريج بنتيجة (10-1) ، وذلك مساء اليوم الأحد على ملعب الكرامة في المباراة النهائية لبطولة دوري جوال للبسيبول .

وحصل افضل لاعب فى البطولة مصطفى طافش ، وهدافين البطولة هم محمد الكرنز وحسن طافش ومؤيد أحمد .

بهذا الفوز حقق نادى خدمات الشاطئ بطولة دوري جوال البيسبول الاول في فلسطين .

وفي كلمة له شكر أحمد طافش جميع الأندية المشاركة في البطوله وطالب اللجنة الأولمبية باعتماد الاتحاد الفلسطيني للبيسبول والسوفتبول .

وقال طافش أن الإتحاد يستعد لإطلاق بطولة الكأس للأندية التي شاركت في البطولة .

وفي نهاية المباراة تم تتويج خدمات الشاطئ بلقب البطولة والمركز الأول ، وتتويج خدمات البريج بالمركز الثاني .