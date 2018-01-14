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دوري الدرجة الأولى

إنتصار ثمين للنصيرات على بيت حانون بالأولى

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:30 - 14 يناير 2018
أرشيف أرشيف
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حقق خدمات النصيرات فوزاً غالياً على ضيفه بيت حانون الأهلي بنتيجة (2-0) ، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد على ملعب النصيرات البلدي ، ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر لدوري الدرجة الأولى . 

وسجل هدفي خدمات النصيرات اللاعبين أحمد عجور وطارق الهور في الدقيقتين (70 و80) على التوالي . 

بهذا الفوز رفع خدمات النصيرات رصيده عند 19 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف خلف بيت لاهيا والزيتون ، وتجمد رصيد بيت حانون الأهلي عند 14 نقطة في المركز التاسع . 

مباراة الأثنين 

وتختتم منافسات الأسبوع الثاني عشر لدوري الدرجة الأولى غدا الأثنين بلقاء جمعية الصلاح مع ضيفه بيت لاهيا على ملعب النصيرات البلدي 

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