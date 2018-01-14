إنتصار ثمين للنصيرات على بيت حانون بالأولى

حقق خدمات النصيرات فوزاً غالياً على ضيفه بيت حانون الأهلي بنتيجة (2-0) ، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد على ملعب النصيرات البلدي ، ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر لدوري الدرجة الأولى .

وسجل هدفي خدمات النصيرات اللاعبين أحمد عجور وطارق الهور في الدقيقتين (70 و80) على التوالي .

بهذا الفوز رفع خدمات النصيرات رصيده عند 19 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف خلف بيت لاهيا والزيتون ، وتجمد رصيد بيت حانون الأهلي عند 14 نقطة في المركز التاسع .

مباراة الأثنين

وتختتم منافسات الأسبوع الثاني عشر لدوري الدرجة الأولى غدا الأثنين بلقاء جمعية الصلاح مع ضيفه بيت لاهيا على ملعب النصيرات البلدي