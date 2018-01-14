البيت الأبيض ينفي صحة تصريح لترامب حول علاقته الجيدة مع كيم جونغ اون

نفى البيت الابيض وصحح تصريحا نسب الى الرئيس الاميركي دونالد ترامب يقول فيه انه على علاقة جيدة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-اون.

وكانت صحيفة وول ستريت جرنال نقلت عن ترامب قوله في مقابلة الخميس "اقيم علاقة جيدة على الارجح مع كيم جونغ اون".

لكن ترامب كتب في تغريدة على تويتر "من الواضح انني لم اقل ذلك. انا قلت +قد+ اقيم علاقة جيدة مع كيم جونغ اون، هناك اختلاف كبير. لحسن الحظ نحن نقوم بتسجيل الاحاديث مع المراسلين".

واضاف الرئيس الاميركي "وهم كانوا يعلمون بالتحديد ما قلته وما عنيته. انهم فقط يسعون للحصول على مادة اعلامية. انها اخبار كاذبة!".

وكانت المتحدثة باسم البيت الابيض ساره ساندرز قالت ان الجملة التي نقلتها الصحيفة وتوحي بان كيم وترامب على اتصال، كانت شرطية.

واوضحت في تغريدة على تويتر ان "الرئيس قال قد اقيم علاقة جيدة على الارجح مع كيم جونغ اون وليس اقيم". وشددت على عبارة "قد اقيم" وكتبتها بالاحمر.

ونشر البيت الابيض والصحيفة كل على حدة تسجيلا للجملة التي قالها ترامب اثناء المقابلة، ويبدو ان البيت الابيض محق في نفيه مع ان الفارق في اللفظ بين الكلمتين ليس واضحا.

وقالت ساندرز في تغريدتها ان وول ستريت جرنال ما زالت تنشر اخبارا كاذبة - تصريحا محورا للرئيس".

وفي المقابلة نفسها رفض ترامب ان يكشف ما اذا كان قد تحدث الى كيم. وقال "لا اقول انني فعلت ذلك ولا انني لم افعل ذلك. فقط لا اريد التعليق على ذلك".

واستعرت حرب كلامية بين ترامب منذ وصوله الى الحكم والزعيم الكوري الشمالي بسبب التجارب الصاروخية التي اجرتها بيونغ يانغ. لكن الرئيس الاميركي غير نبرته في الاسابيع الاخيرة ولم يستبعد احتمال التحادث هاتفيا معه.