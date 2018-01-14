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جرافات الاحتلال تشرع بتجريف أراض تابعة لمدرسة بورين الثانوية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:27 - 14 يناير 2018
صورة أرشيفية صورة أرشيفية
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شرعت جرافة تابعة للاحتلال، اليوم الاحد، بتجريف أراض زراعية تابعة لمدرسة في قرية بورين، جنوب غرب نابلس.

وقال رئيس مجلس قروي بورين، يحيى قادوس، ان جرافة تحرسها قوات الاحتلال شرعت بتسوية الارض في محيط المدرسة التي تقع في المنطقة الشرقية من القرية، مشيرا الى أن قوات الاحتلال كانت قد اعلنت الاسبوع الماضي عن مصادرة اكثر من 20 دونما من ارضي المدرسة البالغة مساحتها 55 دونما بدواع أمنية وقامت بوضع أسيجة شائكة حول جزء منها.

وأضاف قادوس بان المجلس القروي ابلغ الارتباط الفلسطيني العسكري والمدني بهذا الاعتداء الجديد على ارضي القرية.

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