السلطة تعتقل محررا وتستدعي آخر

تواصل أجهزة السلطة ملاحقاتها للمواطنين بالضفة المحتلة، فقد اعتقلت أسيرا محررا، فيما استدعت آخر للمقابلة في مقراتها، وذلك على خلفية انتماءاتهم السياسية، ودون أي سند قانوني.

ففي الخليل، اعتقلت أجهزة السلطة الأسير المحرر سيف جمال أبو زينة منذ يومين، أثناء تواجده في مكان عمله.

وفي سياق متصل، استدعت مخابرات السلطة في طولكرم الأسير المحرر إسماعيل جمعة للمقابلة، فيما تواصل أجهزة السلطة اعتقال الأسير المحرر أحمد الجيوسي من طولكرم لليوم العاشر على التوالي.

إلى ذلك، تواصل أجهزة السلطة في قلقيلية اعتقال الأسير المحرر عبد الله ولويل لليوم الـ101، والأسير المحرر لؤي داوود منذ ٣ أشهر دون توجيه أي تهمة له، علما أنه مصاب بعدة أمراض منها الضغط والسكري والعشى الليلي.