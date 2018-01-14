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لبنان.. محاولة اغتيال فاشلة لناشط في "حماس"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:55 - 14 يناير 2018
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أكد أيمن شناعة مسؤول حركة حماس في صيدا جنوب لبنان، اليوم الأحد إصابة "محمد حمدان" أحد كوادر حركة المقاومة الإسلامية حماس جراء انفجار  استهدفه في صيدا.

وقال شناعة:"إن الكادر حمدان أصيب إصابة خفيفة, وأن عملية التفجير ليست واضحة , موضحاً  أن الموضوع تُرك للأجهزة الأمنية اللبنانية للبحث عن ملابسات القضية.

ولم يستبعد  شناعة أن تكون "إسرائيل" متورطة في الحادث , تاركاً المجال للتحقيقات  لمعرفة ملابسات الحادث.

 

وأشارت وكالة الأناضول إلى أن"السيارة كانت مفخخة وانفجرت بمجرد أن فتح  محمد حمدان، (شقيق أسامة حمدان القيادي في حماس)، الباب ونقل إلى المشفى ولم يُصَب أحد سواه؛ جراء الانفجار"....

يتبع

 

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