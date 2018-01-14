بعد قصف الليلة..نتنياهو يتوعد غزة بمزيد من الضربات

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اعترف بعد مرور ساعات على الغارة الجوية لمنطقة الشريط الحدودي في رفح جنوب قطاع غزة، أن الهدف الذي استهدفته طائرات الاحتلال "الإسرائيلية" نفق للمقاومة.

وزعم الناطق باسم جيش الاحتلال، أن طائرات الاحتلال استهدفت نفق للمقاومة حفر من تحت معبر كرم أبو سالم ووصل النفق لداخل الأراضي المحتلة عام 48، والأرضي المصرية.

وقال الناطق: كشفنا النفق قبل فترة قصيرة فقمنا بالاطلاع عليه وعلى حجمه، والليلة الماضية قمنا بقصفه، مضيفاً: "إسرائيل" لديها قدرة متطورة لإيجاد الأنفاق، وهذه مصلحة جيش الاحتلال الأولى فجيش الاحتلال سيدمر أنفاق غزة حتي نهاية 2018 كما قال ما يسمى بقائد هيئة الأركان "غادي ايزنكوت".

أما رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو فعقب على قصف الطائرات "الإسرائيلية" الليلة الماضية للمنطقة على الشريط الحدودي بين رفح الفلسطينية ومصر قائلاً: تم استهداف بنية تحتية مركزية للمقاومة، محملاً حماس المسؤولية.

وتابع: أقول لمن يقولون بأن جيشنا قصف كومة رمال، فهذا غير صحيح فعلى حماس أن تعلم بأننا لن نسمح لها باستمرار بمهاجمتنا، فسوف نرد بشكل أكبر إن تطلب الأمر.

وسبق الغارات الجوية لمنطقة رفح بقرابة نصف ساعة خبراً قالت فيه بأنها ستغلق اليوم الأحد معبر كرم أبو سالم لدواعي أمنية. وفقاً للاحتلال.