بالأرقام.. ريال مدريد في دوري للنسيان

بعد الخسارة التي تلقاها ريال مدريد من ضيفه فياريال، السبت، في الجولة الـ19 من الدوري الاسباني لكرة القدم، بات حفاظ الفريق الملكي على لقب الدوري الإسباني "ضربا من الخيال"، في موسم للنسيان بالنسبة للمدير الفني زين الدين زيدان ولاعبيه وعشاقه.

وفي حال فوز برشلونة على مضيفه ريال سوسيداد، الأحد، سوف يصل الفارق بين الفريق الكتالوني المتصدر وريال مدريد صاحب المركز الرابع إلى 19 نقطة، وهو فارق النقاط الأكبر في التاريخ بين فريق العاصمة وأي فريق آخر، مع انتصاف الموسم.

لكن يشار إلى أن بطل أوروبا له مباراة مؤجلة في الدوري بسبب انشغاله في المشاركة بكأس العالم للأندية ديسمبر الماضي، التي حصل على لقبها.

وكان الرقم الأسوأ السابق لفارق النقاط الذي عاناه ريال مدريد، 18 نقطة مع برشلونة منتصف موسم 2012-2013، تحت قيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو.

كما أن ريال مدريد خسر في النصف الأول من الموسم 22 نقطة من 4 هزائم و5 تعادلات، في حين أنه فقد طوال الموسم الماضي 21 نقطة فقط.

وتلقى ريال مدريد خسارتين في آخر لقاءين بالدوري على ملعبه، صفر-3 أمام برشلونة وصفر-1 أمام فياريال، في ظاهرة لم تحدث منذ موسم 2008-2009 عندما هزم أمام برشلونة وريال مايوركا.

كما أن موسم ريال مدريد في الدوري الإسباني هذا الموسم يشهد تراجعا ملحوظا في معدلات الأهداف، علما أنه فشل في التسجيل في لقاءين متتاليين على ملعب "سانتياغو بيرنابيو" في الدوري، وهو ما لم يحدث منذ موسم 2006-2007.

وبالنظر إلى أداء المدير الفني، فإن الإسباني رافائيل بنيتز الذي أقيل بسبب تراجع مستوى الفريق بعد نصف موسم 2015-2016، كان وقتها قد نجح في جمع 37 نقطة، أي أكثر بخمس نقاط مما حصده زيدان حتى الآن.